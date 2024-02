Europee: Schlein, ‘con noi a Roma Sanchez e Scholz, destra porta nemici Italia’**

StrettoWeb

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “E’ un grande onore ospitare il congresso del Pse qui a Roma. E’ una tappa significativa verso il percorso di giugno. Mentre altri hanno portato in Italia i nemici dell’Italia, quelle forze politiche che in Ue girano con il cartello ‘non un euro all’Italia’. Noi portiamo i leader dei paesi fondatori dell’Unione che con il Pd si sono battuti per il Next Generation Ue. Facciamo uscire il Paese dall’isolamento cui Meloni e Salvini lo costringono con i loro alleati nazionalisti”. Così Elly Schlein in Direzione Pd. “Per questo sarà un passaggio così importante ospitare qui Sanchez, Scholz, Costa”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.