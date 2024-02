StrettoWeb

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Il lavoro di Azione per il voto dei fuori sede non si ferma. La maggioranza, che si è detta disposta ad anticipare l?iter in vista delle prossime Europee, temporeggia però sulla possibilità di estendere il voto anche ai lavoratori che vivono in un luogo diverso da quello di residenza. Escluderli sarebbe un errore?. Lo scrive su twitter Mariastella Gelmini, senatrice e portavoce di Azione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.