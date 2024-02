Europee: Euromedia-Porta a Porta, con Meloni e Schlein bene Fdi e Pd a danno di alleati

StrettoWeb

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Se Giorgia Meloni ed Elly Schlein decideranno di candidarsi alle prossime elezioni europee ne beneficeranno i rispettivi partiti, Fratelli d’Italia e Pd, a danno degli alleati di centrodestra e centrosinistra. É quanto rileva il sondaggio realizzato per ‘Porta a Porta’ dall?istituto demoscopico Euromedia Research, relativo alle intenzioni di voto.

Se la premier si presentasse capolista in tutte le circoscrizioni, Fdi passerebbe dal 28,3 % al 29,0 % e la sua candidatura penalizzerebbe la Lega, che passerebbe dall?8,4 al 8,3%, e Noi Moderati, che scenderebbe dall?1,0 allo 0,8%, mentre Forza Italia passerebbe dal 7,3 al 7,2% anche se il calo di Fi potrebbe anche dipendere dalla discesa in campo di Matteo Renzi.

Con la candidatura della segretaria in tutte le circoscrizioni, il Pd passerebbe dal 19,5 al 20,2% e il Movimento 5 stelle, pur mantenendo il terzo posto, scenderebbe dal 16,6 al 16,3%. Schlein capolista farebbe diminuire Alleanza Verdi-Sinistra dal 3,8 al 3,6%. Con le candidature dei leader, Più Europa salirebbe dal 2,4 al 2,6% e Italia viva, con Renzi capolista, passerebbe dal 3,0 al 3,5%. Nessuna variazione invece per Azione Calenda che resterebbe al 4,0%.

Nell?area del non voto, dove si registra un calo degli astenuti dal 37,9 al 36,4%, a incidere è principalmente la candidatura Meloni. Euromedia Research infine ha dato anche un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (Fdi-Lega-Fi-Noi Moderati) raggiungerebbe il 45,0% senza la candidatura Meloni e il 45,3% con la sua candidatura, mentre il Centrosinistra (Pd-Verdi e Si- Più Europa) passerebbe dal 25,7% al 26,4% con la candidatura Schlein.

