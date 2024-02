StrettoWeb

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Sono con Roberto Giachetti, la proposta di candidare Yulia Navalnaya rende perfettamente l’idea dell’orizzonte di una lista unitaria di Renew Europe per gli Stati Uniti d’Europa. Per le libertà, per l’Europa, contro le dittature”. Così l’eurodeputato di Iv, Nicola Danti, su twitter.

