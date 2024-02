Escursionista si perde sui Peloritani: soccorso con elicottero

StrettoWeb

Nel primo pomeriggio di ieri l’elicottero Drago 142 è intervenuto in territorio Mongiuffi Melia per soccorrere un uomo che, inerpicatosi in sentiero impervio, aveva perso l’orientamento. La zona risultava orograficamente difficile da permettere un atterraggio, quindi, dopo aver individuato la persona, gli elisoccorritori si sono calati col verricello e, una volta raggiunto, l’uomo è stato portato a bordo dell’aeromobile.

Mongiuffi Melia: soccorso un uomo che, inerpicatosi in sentiero impervio, aveva perso l'orientamento

