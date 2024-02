Enorme incendio nel campo rom di Scordovillo di Lamezia Terme

StrettoWeb

Un vasto incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri nel campo nomadi di contrada Scordovillo, di Lamezia Terme in prossimità dell’ospedale.

Trattassi dell’ennesimo rogo in contrada Scordovillo che sta interessandi cataste di rifiuti di vario genere (materiale plastico, gomme, carcasse di elettrodomestici, bottiglie di gpl etc.) provocando colonne di fumo intenso con enormi disagi per quanti abitano a ridosso del campo rom ed ai pazienti ricoverati nel presidio ospedaliero Giovanni Paolo II.

L’incendio è attualmente sotto controllo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non si registrano danni a persone.

