Ennesimo incidente stradale sulla SS106: 4 auto coinvolte, disagi al traffico

Dopo il tragico incidente di ieri sera dove un giovane di 21 anni ha perso la vita nel comune di Cassano all’Ionio, un altro sinistro si è verificato poco fa sempre sulla SS106 nel comune di Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro. Nello scontro sono coinvolte quattro auto ma per fortuna non si registrano morti o feriti gravi. Il traffico ha subito parecchi disagi con code e rallentamenti.

