Eccellenza Calabria, risultati e classifica: Bocale e ReggioRavagnese sconfitte

Quest’oggi in campo l’Eccellenza Calabria per la 20ª giornata. In zona playoff, il Cittanova batte il Bocale per 1-0, mentre il ReggioRavagnese perde per 0-2 in casa contro la Vigor Lamezia. Il Sambiase batte il Rende e continua la fuga solitaria. In zona salvezza, grande vittoria Palmese contro un Soriano in caduta libera.

Risultati Eccellenza Calabria, 20ª giornata

Paolana-Morrone 3-2

Cittanova-Bocale 1-0

Gioiosa Jonica-Brancaleone 0-2

Palmese-Soriano 1-0

ReggioRavagnese-Vigor Lamezia 0-2

Sambiase-Rende 1-0

Scalea-Digiesse Praia Tortora 1-0

Stilo Monasterace-Isola Capo Rizzuto 2-3

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 49 Vigor Lamezia 41 Cittanova 34 Brancaleone 33 Soriano 31 ReggioRavagnese 30 Bocale 29 Digiesse Praia Tortora 29 Rende 28 Isola Capo Rizzuto 23 Scalea 23 Palmese 23 Stilo Monasterace 18 Gioiosa Jonica 17 Paolana 17 Morrone 10

