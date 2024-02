Eccellenza Calabria: Bocale ko in casa, Vigor micidiale

StrettoWeb

Eccellenza calabrese in campo oggi pomeriggio. Non cambia nulla in vetta: vincono le prime tre. Ok il Sambiase di misura, straripante la Vigor Lamezia in casa dello Stilo Monasterace (2-6). Il Cittanova batte il Brancaleone nello scontro playoff, mentre il Soriano sbanca Paola. Sconfitta interna per il Bocale contro il Rende, mentre la ReggioRavagnese ha pareggiato ieri a Palmi, beffata in extremis.

Risultati Eccellenza Calabria, 22ª giornata

Palmese-ReggioRavagnese 1-1

Bocale-Rende 1-2

Cittanova-Brancaleone 2-0

Gioiosa Jonica-Isola Capo Rizzuto 1-2

Paolana-Soriano 1-2

Sambiase-Digiesse Praia Tortora 1-0

Scalea-Morrone 2-2

Stilo Monasterace-Vigor Lamezia 2-6

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 53 Vigor Lamezia 47 Cittanova 38 Soriano 37 Brancaleone 34 Rende 32 Bocale 32 Digiesse Praia Tortora 32 ReggioRavagnese 31 Isola Capo Rizzuto 29 Scalea 24 Palmese 24 Stilo Monasterace 18 Gioiosa Jonica 17 Paolana 17 Morrone 14

