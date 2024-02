Difesa: Damiani (Fi), bene via libera a festa 4 novembre’

StrettoWeb

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – ?Con l’approvazione in via definitiva della legge che fa del 4 novembre la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate, il Parlamento dà un segnale di rinnovato rispetto nei confronti di tutte le Forze Armate e dei loro caduti, restituendo la centralità che meritano nell’ambito di una ricorrenza di particolare rilevanza per la memoria collettiva. E’ un risultato importante, conseguito grazie all’iniziativa del nostro capogruppo Maurizio Gasparri, di cui siamo fieri?. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Dario Damiani.

