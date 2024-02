Daily Crown: l’esperta reale, ‘Harry e Meghan infrangono promessa fatta a Elisabetta’

StrettoWeb

Londra, 14 feb. (Adnkronos) – “Una decisione disgustosa”: non ha mezze parole, l’esperta reale Angela Levin, nel definire la scelta del principe Harry e di Meghan Markle di rilanciare il loro sito web utilizzando i propri titoli regali di duca e di duchessa di Sussex. “Hanno infranto una promessa fatta a Elisabetta II nel tentativo di “guadagnare più soldi possibile”, ha commentato con Gb News. “La defunta regina disse loro che non voleva che utilizzassero alcun titolo reale per fare soldi”, ha affermato. “Hanno acconsentito, ma non stanno mantenendo la loro promessa. Stanno utilizzando i loro titoli al 100% in modo da poter guadagnare quanto più denaro possibile”.

Il principe Harry e Meghan Markle hanno rilanciato il proprio sito web utilizzando i loro titoli regali: duca e duchessa di Sussex. Il nuovo sito della coppia, sussex.com, sostituisce il precedente sito web, archewell.com, e contiene aggiornamenti più personali sulle loro attività. Quando si accede al sito, appare una grande foto della coppia che sorride e applaude agli Invictus Games dello scorso anno, sovrapposta al loro stemma reale e al titolo “L’ufficio del principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa di Sussex”. In fondo alla pagina compaiono i collegamenti alla Archewell Foundation, alla Archewell Productions e al loro sito web Sussex Royal.

La decisione che ha portato al rebranding del sito in Sussex arriva dopo che la coppia nel 2020 mise da parte il titolo, quando il loro tag ?Sussex Royal? divenne argomento di dibattito a Buckingham Palace. Archewell fu introdotto dopo che si ritirarono dai loro doveri reali, con un nome ispirato al figlio Archie.

