Al via a Crotone il terzo corso di laurea in Medicina della Calabria | DETTAGLI

Al via a Crotone un terzo corso di laurea in medicina. Lo ha deciso all’unanimità il Comitato regionale universitario di coordinamento regione Calabria accogliendo la proposta del rettore dell’Unical Nicola Leone di attivazione di un nuovo corso di laurea in Medicina nella città di Crotone, interateneo tra l’Università della Calabria di Rende e l’università Magna Graecia di Catanzaro, che sarà la sede amministrativa.

“Gli atenei pubblici e il presidente della Regione – è scritto in una nota – insieme per offrire formazione di avanguardia e qualità, diritto allo studio a tutti, con i vantaggi economici non previsti dalle costose università private: dalla no tax area alle borse di studio. Il principale obiettivo è garantire l’alta qualità della formazione ai futuri medici e un’assistenza sanitaria per tutti i cittadini, in una regione che, storicamente, segna il passo come la Calabria”.

A Crotone sarà attivato il corso di laurea in Medicina e chirurgia TD

A Crotone sarà attivato il corso di laurea in Medicina e chirurgia TD (Tecnologie Digitali) con 84 posti a disposizione già nel primo anno accademico 2024/2025, che a regime supereranno i 500 iscritti. Alla fine del percorso, oltre alla laurea in Medicina, gli studenti, aggiungendo pochi insegnamenti extra, potranno conseguire anche la laurea triennale in Ingegneria Informatica, curriculum bioinformatico. Per i primi tre anni le lezioni si terranno interamente nella sede di Crotone, principalmente con docenti Unical. La sede didattica sarà messa a disposizione dal Comune di Crotone e sarà allestita dall’Unical che, oltre alle aule didattiche, provvederà a realizzare i laboratori di istologia, anatomia, informatica e inglese. I laboratori di microbiologia e genetica, di patologia generale e clinica e anatomia patologica si svolgeranno nelle strutture dell’Ospedale di Crotone. Nel secondo triennio i corsi saranno dedicati alla formazione clinica e si terranno prevalentemente a Catanzaro ma anche a Crotone, dove l’Umg intende gradualmente spostare una parte delle attività didattiche.

