Covid, i non vaccinati non dovranno pagare le multe: la legge voluta dal governo Meloni

Niente multa di 100 euro per i soggetti obbligati ma non vaccinati quindi per i circa 1,7 milioni di italiani che non hanno ottemperato all’obbligo vaccinale per il Covid in vigore da gennaio 2022 fino al 15 giugno dello stesso anno – in particolare over 50, sanitari, personale scolastico, forze dell’ordine, ecc.

La sanzione di 100 euro per i soggetti obbligati ma non vaccinati contro SARS Cov-2 è stata sospesa.

Il nuovo rinvio al 31 dicembre 2024 grazie a un emendamento al decreto milleproroghe al voto dalla prossima settimana. Niente multa da pagare per i non vaccinati quindi, almeno per tutto il 2024.

