Ennesimo incidente stradale avvenuto sulla strada statale 106 tra Trebisacce e Albidona in provincia di Cosenza. Nonostante il violento impatto per fortuna non ci sono vittime. Sul posto forze dell’ordine e soccorso stradale di Stigliano.

“Raccomandiamo la massima prudenza a tutti coloro i quali percorrono la strada della morte”, è quanto scrive sul proprio profilo l’Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106.

