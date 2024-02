Cosenza, all’ospedale il corso di chirurgia prostatica robotica e laparoscopica

StrettoWeb

La chirurgia robotica rappresenta attualmente una tecnologia diffusa in crescita in molti centri di chirurgia urologica. Le maggiori applicazioni nel campo urologico riguardano la chirurgia oncologica prostatica e renale. Rimane tuttavia, anche nei centri dotati di piattaforma robotica, una quota di pazienti che possono giovarsi della chirurgia laparoscopica tradizionale. Parte da qui il corso all’ospedale di Cosenza dell’Annunziata, 16 e 17 febbraio prossimi la prima tappa. E poi, 23 e 24 febbraio, la seconda.

Le quattro giornate sono organizzate dal provider Xenia di Francesca Mazza. I corsi sono accreditati su Agenas e diretti dal dottor Michele Di Dio. Entrambi i convegni sono ovviamente valevoli anche per i crediti formativi Ecm, per cui occorre registrarsi sulla piattaforma htpps://didattica.xeniaeventi.it, iscrivendosi al corso di riferimento e compilare il questionario. I risultati? “Funzionali oncologici, le complicanze perioperatorie e la durata della degenza”, fa sapere il direttore Di Dio. Infatti, in mani esperte, “non hanno dimostrato differenze statisticamente significative”. Scopo del corso è quello di analizzare le attualità nel campo con sessioni teoriche e di dimostrare le tecniche chirurgiche a confronto nelle sessioni pratiche consentendo al discente di avere una panoramica nella chirurgia mininvasiva prostatica trans e retroperitoneale laparoscopica standard e robot assistita”, è la volontà dei medici e dei professionisti. Il primo giorno, venerdì, prevede un programma scientifico con la registrazione dei partecipanti alle 14 e l’inizio della parte teorica, prima di quella tecnica con la chirurgia in sala. Mentre il giorno dopo, sabato, lo start è previsto per le ore 9 con l’apertura dei lavori e le ulteriori fasi teoriche e tecniche con professionisti importanti.

Il secondo corso, invece, è previsto per venerdì 23 e sabato 24 febbraio ed è incentrato sulla chirurgia renale. Anche in questo caso, il direttore Di Dio – supportato da Xenia – ha organizzato un programma scientifico diviso tra parte teorica e parte pratica con la chirurgia in sala e diversi, importanti, aggiornamenti sulle linee guide e sulle procedure.

