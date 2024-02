Cortei: Schlein (Pd), ?colpisce silenzio di governo e Piantedosi, Meloni si esprima?**

StrettoWeb

Milano , 24 feb. – (Adnkronos) – ?Le parole del presidente della Repubblica Mattarella hanno già detto tutto quello che c?era da dire; quello che colpisce invece è il silenzio del governo e del ministro Piantedosi?. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, ha aperto il suo intervento alla conferenza ?La salute è un diritto?, organizzata a Milano dal gruppo regionale lombardo del Pd?. Il riferimento è alle cariche della polizia contro i giovani che ieri manifestavano per la Palestina a Pisa e Firenze.

?Giorgia Meloni si esprima su quello che è accaduto ieri -ha aggiunto Schlein-. Abbiamo visto manganelli che hanno colpito duramente gli studenti e le studentesse, con studenti, minori bloccati a terra. Si esprima sulla gestione dell?ordine pubblico e su un clima di repressione, che abbiamo denunciato già la settimana scorsa in una interrogazione al ministro in Aula, sul clima di repressione che ha superato nettamente il limite?.

