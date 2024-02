Cortei: Procaccini, ‘contro Polizia ingiusto tiro al bersaglio’

StrettoWeb

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – ?Le forze di Polizia sono sottoposte in queste ore ad un ingiusto tiro al bersaglio relativamente alle manifestazioni pro Palestina, ignorando che è loro dovere e necessità di intervenire per garantire l?ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e delle strutture pubbliche. È così che si tiene in piedi lo Stato di diritto altrimenti si scade nell?anarchia, garantendo al contempo la libertà di chi vuole manifestare pacificamente, mentre in altre nazioni europee, come accaduto in Francia e Germania, i cortei pro Palestina sono stati vietati?. Lo afferma l?eurodeputato di Fratelli d?Italia Nicola Procaccini, copresidente del Gruppo Ecr al Parlamento europeo.

?Nelle manifestazioni pro Palestina di questi giorni, accanto a gruppi pacifici -aggiunge- le forze di Polizia si sono trovate di fronte un crogiolo di manifestanti violenti, composti da esponenti dei centri sociali, sindacalisti autonomi, attivisti islamici e purtroppo alcuni gruppi di studenti appositamente strumentalizzati. L?intervento degli agenti è stato provvidenziale e importante per impedire che venissero vandalizzati negozi, scuole, uffici, edifici istituzionali e soprattutto impedire l?assalto a sedi diplomatiche di altre nazioni, evitando di mettere a rischio la stessa sicurezza nazionale. Questo significa stare dalla parte della gente e garantire la sicurezza dei cittadini. La sinistra, invece, continua a soffiare sul fuoco della protesta e non si fa scrupolo di strumentalizzare per fini politici l?operato delle Forze dell?Ordine?.

