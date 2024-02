Cortei: Faraone (Iv), ‘informativa Piantedosi in Cdm? Bene ma poi in Parlamento’

StrettoWeb

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Apprendiamo che il ministro Piantedosi farà un?informativa in Consiglio dei ministri sulle manifestazioni di Firenze e Pisa, bene, ma sappia che non può cavarsela così, lo attendiamo con urgenza in Parlamento”. Così il capogruppo di Iv alla Camera, Davide Faraone, su X.

“È una richiesta che abbiamo fatto immediatamente dopo i fatti toscani senza avere ancora alcuna risposta, nessuna disponibilità data per un?informativa in Parlamento. Inoltre il ministro dell?interno non figura nemmeno tra i ministri che risponderanno ai question time dei parlamentari mercoledì prossimo. L?intervento del ministro, dopo le parole del capo dello Stato, è, se possibile, ancora più necessario. Le Camere hanno il diritto di sapere cosa non ha funzionato nelle cabine di comando nelle due città Toscane”.

