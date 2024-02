Cortei: De Cristofaro, ‘codice identificativo e bodycam per forze Polizia’

StrettoWeb

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “La nostra proposta di legge per introdurre anche in Italia il codice identificativo per il personale delle forze di Polizia e le bodycam per caschi e divise, presentata a inizio legislatura giace nei cassetti della commissione Giustizia, nonostante le nostre sollecitazioni. Non è evidentemente una priorità per il Governo Meloni, ma lo è per il Paese. I numeri identificativi sulle divise e i caschi di Polizia e Carabinieri non tutelano solo i manifestanti ma anche tutti gli appartenenti alle Forze dell?Ordine, senz?altro la grande maggioranza, che svolgono con serietà il proprio lavoro”. Lo scrive su Facebook il capogruppo dell?Alleanza Verdi e Sinistra al Senato Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto.

