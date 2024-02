Coppia di cicloviaggiatori in Calabria: “siamo partiti da Brescia, arriveremo in Sicilia” | INTERVISTA

StrettoWeb

Intervistata ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb una simpatica coppia di cicloviaggiatori, marito e moglie, hanno raccontato la loro originale esperienza che stanno vivendo da più di un mese.

I due sono partiti il 12 gennaio da un paesino vicino Brescia e oggi, 15 febbraio si trovano vicino Lamezia Terme e stanno procedendo il loro viaggio con meta Sicilia.

La coppia ha affermato che dorme in tenda o nel sacco a pelo in mezzo alla natura e percorre stradine alternative alle strade principali per schivare il traffico e vivere a pieno la natura. I due hanno la passione per la natura e per i viaggi e insieme hanno deciso di effettuare questo viaggio fino in Sicilia. “Nessuno si tira indietro e quando uno propone l’altro segue” hanno affermato ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

Intervista a coppia di cicloviaggiatori diretta in Sicilia

