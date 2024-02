Consiglio comunale di Messina, domani una seduta di question time

StrettoWeb

Domani, mercoledì 7 febbraio, alle ore 17, il Civico consesso di Messina si dedicherà ad una seduta di question time. Le interrogazioni da discutere sono le seguenti: 1) Attività di riqualificazione del parcheggio (area Asp) di viale Annunziata; 2) Stato dei lavori e sulle ipotesi di riapertura della piscina Cappuccini; 3) Ponte Mili Marina – segnaletica pericolante;

4) Richiesta realizzazione di una strada via di fuga complementare alla viabilità esistente di collegamento tra la S.S. 114 e i villaggi della vallata di Santo Stefano Briga e Pezzolo; 5) Riapertura varco di accesso alla via Ecuador; 6) Un piano nazionale per l’agricoltura e l’alimentazione.

