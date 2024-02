Confindustria: Bucci, ‘prossimo presidente? Io faccio tifo perché sia un genovese’

StrettoWeb

Genova, 10 feb. (Adnkronos) – “Io mi auguro che il prossimo presidente di Confindustria nazionale sia un genovese”. Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, a margine del 30esimo congresso di Assiom Forex, in corso a Genova.

“Dopo Angelo Costa, sarebbe anche tempo di rimettere ‘uno dei nostri’ a livello nazionale”, dice Bucci, riferendosi all’imprenditore genovese che fu presidente di Confindustria per due mandati, dal 1945 al 1955 e dal 1966 al 1970. “D?altra parte -osserva- Confitarma ha scelto l’ad di Costa Crociere Mario Zanetti come presidente nazionale, segno che Genova sta riprendendo la sua importanza nazionale. E questa -conclude- è una cosa che stiamo vedendo da più parti”.

