Codere punta a consolidare presenza in Italia, da riordino settore opportunità

(Adnkronos Salute) – “L?Italia è in una fase di trasformazione e di innovazione rispetto al Settore del gioco. Codere si propone di essere protagonista in questo momento nel quale la professionalità, la competenza e l?esperienza faranno la differenza. La nostra intenzione è quella di mantenere ed ampliare la nostra presenza sul Mercato italiano contribuendo con il nostro know how e la nostra capacità di gestione a consolidare la nostra posizione anche attraverso le sinergie con operatori qualificati che vogliano affrontare il futuro con serietà e visione prospettica”. Ad affermarlo in una nota è Gonzaga Higuero, il Ceo del gruppo Codere che lo scorso 10 luglio è stato nominato alla guida del gruppo con l’incarico di guidare l’azienda verso il futuro.

Da subito Gonzaga Higuero ha creato un rapporto diretto con i Paesi e, attraverso i responsabili locali, ha voluto conoscere le singole realtà dall?interno e diventarne parte integrante nella valutazione delle opportunità che questi rappresentano. La sua presenza frequente nelle singole countries conferma questa volontà. In questo momento la sua attenzione verso l?Italia, paese che conosce bene per averci lavorato, è particolarmente alta soprattutto per la consapevolezza che il processo normativo in corso può rappresentare una grossa opportunità per un?azienda come Codere che ha una enorme esperienza a livello internazionale.

Nella sua visita di questi giorni in Italia non ha mancato di visitare la nuova sala di Parma, inaugurata lo scorso 2 dicembre. “Sono favorevolmente impressionato dalla sala e da come sia stata realizzata con una visione innovativa e attenta alla sostenibilità ambientale”, sottolinea Higuero. “E? una sala di grandi dimensioni, che consentirà anche di potenziare i livelli occupazionali, con ampi spazi dedicati alle diverse offerte di gioco, e un servizio di grande qualità che sta riscuotendo il favore dei vecchi clienti ma anche dei nuovi. Abbiamo fatto un investimento importante che sta già ripagando in termini di gradimento e di frequentazione”. Codere è un operatore di gioco di riferimento internazionale, con una presenza in sette paesi di Europa – Spagna e Italia – e America Latina – Argentina, Messico, Panama, Colombia e Uruguay – che gestisce slot machine, postazioni di bingo e terminali di scommesse sportive in modo onnicomprensivo, sia attraverso il canale online che attraverso punti vendita che includono sale giochi, bar, sale scommesse e ippodromi.

