Clamoroso Mbappé, via dal PSG: la nuova destinazione

Kylian Mbappé non sarà più un giocatore del PSG. Lo avrebbe comunicato lui stesso alla società, come scrive il quotidiano online britannico The Athletic. Il calciatore francese avrebbe già reso noto al Paris Saint Germain che andrà via alla fine del vincolo contrattuale (2024), si attende soltanto la decisione ufficiale concordata insieme nelle prossime settimane e poi l’annuncio.

La nuova destinazione è abbastanza scontata, è anche l’unica che circola ormai da un po’: il Real Madrid. Sempre secondo il quotidiano, il francese avrebbe accettato a gennaio, salvo poi tornare sui suoi passi dopo i consigli di alcuni membri influenti del suo entourage.

