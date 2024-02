StrettoWeb

Due persone, una mamma pensionata di 82 e il figlio 60enne, sono rimasti feriti per via dell’esplosione di una bombola di gas. Il fatto è avvenuto a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. I due sono stati trasportati in ospedale con l’elisoccorso e risultano in gravi condizioni per via delle ustioni riportate.

Le due persone erano sole in casa e poi hanno sentito lo scoppio. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

