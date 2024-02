Carnevale a Sciacca, grande qualità dei carri allegorici

StrettoWeb

È ufficialmente iniziato il Carnevale di Sciacca 2024 con il primo corso mascherato tenutosi lo scorso martedì 13 febbraio. La manifestazione ha registrato una grandissima presenza di pubblico. I partecipanti hanno particolarmente apprezzato la qualità dei carri allegorici che si sono esibiti nel circuito e sul palco di Via Allende dal primo pomeriggio alla sera. Molto gradite anche le novità di quest’anno: le tribune, il kids village che ha regalato un’intera giornata di animazione per i bambini, la nuova collocazione dell’area food, il luna park e il TicketSms stage.

Inoltre, a seguito della grande richiesta di formule abbonamento per l’accesso alla manifestazione, l’organizzazione ha attivato la nuova formula abbonamento week-end, che consentirà l’acquisto dell’abbonamento per il Carnevale di Sciacca per venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 febbraio ad una tariffa ridotta pari a 12 euro per i residenti e 16 euro per i non residenti.

La formula abbonamento week-end sarà disponibile fino alle ore 12:00 del 16 febbraio 2024 sia online su TicketSms.it che nei punti vendita autorizzati. I biglietti di ingresso saranno disponibili anche alle biglietterie ai varchi di ingresso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.