Campo da calcio di Giostra, Alibrandi (Cisl): “spazio che crea aggregazione sociale”

“Il campo da calcio di Giostra, nell’area adiacente all’ex Mandalari, rappresenta un presidio di aggregazione sociale fondamentale per tutta la comunità”. A dirlo è Antonino Alibrandi, segretario generale della Cisl Messina che proprio nel quartiere di Giostra-Ritiro ha avviato un percorso di valorizzazione delle periferie. “La notizia che proprio in quello spazio si intende realizzare un parcheggio mette a rischio l’attività di tante società e tanti volontari che attraverso lo sport svolgono un’attività di grande importante per tutta la zona“, rimarca la nota.

“Abbiamo notato l’approccio costruttivo del nuovo direttore generale dell’Asp, Cuccì, a cui rivolgiamo adesso l’invito affinché l’Asp possa rivedere la sua posizione a tutela di tutto ciò che quel campo rappresenta, soprattutto perché la zona è dotata di altri spazi destinati a parcheggio che già possono essere utili a tutti i servizi, anche dell’Asp”, conclude la nota.

