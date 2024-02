Calcio: Uefa, Real Madrid in testa per entrate nel 2023, nove club inglesi nella top 20

StrettoWeb

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – Gli spagnoli del Real Madrid sono in testa alla classifica per quanto riguarda le entrate del calcio nel 2023, mentre la ricca Premier League inglese conta ben nove club nella top 20, secondo l’ultimo rapporto finanziario dell’organismo continentale Uefa. Il rapporto elenca i ricavi del Real che sono pari a 841 milioni di euro, davanti ai detentori della Champions League Manchester City (836 milioni di euro), Barcellona (815 milioni di euro) e Paris Saint-Germain (804 milioni di euro). City e Psg sono rispettivamente di proprietà di Abu Dhabi e Qatar. I maggiori incrementi assoluti dei ricavi sono del Barcellona (+ 176 milioni di euro), del Paris St-Germain (+137 milioni di euro), del Milan (+126 milioni di euro) e del Napoli (+120 milioni di euro).

La Uefa ha dichiarato che 15 dei 20 migliori club hanno registrato ricavi record, e che solo il Bayern Monaco, campione di Germania al sesto posto, ha aumentato le entrate di 90 milioni di euro, arrivando a 744 milioni di euro. Manchester United, Tottenham Hotspur, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Newcastle United, West Ham e Brighton & Hove Albion sono gli altri club inglesi nella top 20. La potenza della Premier League è dimostrata anche dalle entrate totali, che la Uefa ha fissato in 6,5 miliardi di euro per il 2022, che corrisponde alla cifra combinata dei successivi migliori campionati, la Liga spagnola (3,3 miliardi di euro) e la Bundesliga tedesca (3,2 miliardi di euro). Segue l’Italia con 2,346 miliardi di euro e la Francia con 1,995 miliardi di euro.

Il Psg è stata la squadra più costosa da guardare, secondo la Uefa. La spesa media giornaliera dei tifosi per biglietti e prezzi ospitalità è stata di 140 euro. Solo Juventus e Tottenham hanno avuto tifosi che pagavano prezzi medi di giornata superiori ai 100 euro. Mentre il Manchester United è in testa al Manchester City nella classifica di quanto costano le squadre in termini di commissioni di trasferimento totali. Quattro squadre hanno avuto squadre costate più di 1 miliardo di euro: Manchester United (1,422 miliardi di euro), Manchester City (1,286 miliardi di euro), Chelsea (1,084 miliardi di euro) e Real Madrid (1,031 miliardi di euro). La Uefa ha affermato che le entrate complessive in tutto il continente hanno raggiunto il record di 24 miliardi di euro nel 2022 e si prevede che aumenteranno oltre i 26 miliardi di euro nel 2023.?

