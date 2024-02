Calcio: Thuram, ‘la Champions è un obiettivo, in campo per vincere’

StrettoWeb

Milano, 19 feb. – (Adnkronos) – “Domani sarà una bella partita in un San Siro pieno, vogliamo fare una grande prestazione”: Così l’attaccante dell’Inter Marcus Thuram presenta la sfida all?Atletico Madrid, avversario dell?Inter agli ottavi di Champions League: ?La Champions è un obiettivo, più che un sogno -aggiunge il 26enne francese-. Scenderemo in campo per vincere?. L’Atletico Madrid ha una squadra ricca di campioni, uno su tutti Griezmann, compagno di nazionale del nove nerazzurro: ?È uno dei più forti giocatori al mondo, ma tatticamente siamo in grado di fermare le loro offensive?, conclude Thuram.

