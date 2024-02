Calcio: Serie A, Torino-Lecce 2-0**

StrettoWeb

Torino, 16 feb. – (Adnkronos) – Il Torino batte 2-0 il Lecce nel primo dei due anticipi del venerdì della 25/a giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico-Grande Torino. Di Bellanova al 50′ e Zapata all’81’ le reti che decidono il match. I salentini giocano in dieci uomini dal 70′ per l’espulsione di Pongracic per doppia ammonizione. In classifica i granata salgono al 9° posto con 36 punti, mentre i giallorossi restano fermi in 13/a posizione a quota 24.

