Milano, 11 feb. – (Adnkronos) – Il Milan batte 1-0 il Napoli nel posticipo domenicale della 24/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Meazza’. A decidere il match il gol di Theo Hernandez al 25′ del primo tempo. In classifica i rossoneri sono terzi con 52 punti, uno in meno della Juventus e otto in meno dell’Inter capolista. Il Napoli è nono a quota 35, a -7 dal 4° posto dell’Atalanta.

