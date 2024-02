StrettoWeb

Lecce, 25 feb. – (Adnkronos) – L’Inter batte 4-0 il Lecce in un match della 26/a giornata di Serie A, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. Per i nerazzurri doppietta di Lautaro Martinez, al 15′ e al 56′, che si porta a quota 101 gol in Serie A, Frattesi al 54′ e de Vrij al 67′. L’Inter sale a 66 punti in classifica, in vetta alla classifica a +9 sulla Juventus, mentre il Lecce resta fermo a quota 24, in 14/a posizione

