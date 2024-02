Calcio: Serie A, le formazioni di Milan-Napoli

StrettoWeb

Milano, 11 feb. – (Adnkronos) – Sono state rese note le formazioni ufficiali di Milan-Napoli, big match della 24/a giornata di Serie A, che si giocherà alle 20.45 allo stadio ‘Meazza’. Pioli ritrova Bennacer dal 1′ al posto dello squalificato Reijnders. Invariato l’attacco con Giroud assistito da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Mazzarri conferma la difesa a 3 e Simeone centravanti, con Kvaratskhelia alle sue spalle in posizione centrale. Mazzocchi al posto di Mario Rui, a centrocampo si rivede Zielinski. Questi gli 11 iniziali.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez, Bennacer, Adli, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia, Simeone. All. Mazzarri.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.