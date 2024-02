Calcio: Serie A, Empoli-Fiorentina 1-1

StrettoWeb

Empoli, 18 feb. (Adnkronos) – Termina in parità 1-1 il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. Un punto che serve più alla squadra di Nicola in chiave salvezza piuttosto che a quella di Italiano che si allontana dalla zona Champions. E’ infatti il quinto risultato utile consecutivo per l’Empoli dall’arrivo di Nicola in panchina, che si porta a 22 punti, due punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato da Hellas Verona e Sassuolo. Continua, invece, il periodo difficile per la Fiorentina, che fallisce il momentaneo sorpasso sulla Roma, ma l’aggancia a quota 38 punti, al sesto posto, a sette lunghezze da Atalanta e Bologna, quarte.

La Fiorentina chiude il primo tempo avanti di un gol grazie alla rete segnata al 29′ da Beltran con bel tiro incrociato che beffa il portiere empolese. Prima del gol la squadra di Italiano era andata vicina al vantaggio con il tiro di Faraoni respinto da Caprile, mentre nel finale di tempo, al 42′ Martinez Quarta ha sfiorato il raddoppio colpendo un palo di testa su calcio di punizione battuto da Biraghi. L’Empoli, che non si è mai reso veramente pericoloso nella prima frazione si rifà nella ripresa. Al 48′ Cambiaghi ruba palla a Nico Gonzalez, si fa tutto il campo e al limite serve Cancellieri ma il tiro viene bloccato da Terracciano. Al 56′ arriva il pari grazie al rigore realizzato da Niang che spiazza il portiere viola. Rigore assegnato per un fallo su Cancellieri da parte di Faraoni. La squadra di Italiano accusa il colpo e rischia al 64′ ma sulla conclusione potente da oltre 30 metri di Marin Terracciano respinge a mano aperta. Solo nel finale i viola vanno vicini al gol e al successo: al 93′ Kayode batte una rimessa con la palla che finisce in area nella zona di Bonaventura che gira in porta di controbalzo ma Walukiewicz si sostituisce al suo portiere e salva il risultato.

