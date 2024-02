Calcio: Pioli, ‘Napoli avversario di qualità, da affrontare con rispetto’

StrettoWeb

Milano, 10 feb. – (Adnkronos) – “È difficile per tutti ripetersi, lo è stato anche per noi. Il campionato è ancora molto lungo e il Napoli non è lontano dal quarto posto. Hanno grandissima qualità, grandissimi giocatori offensivi: ci sarà da mettere tanta attenzione. Da Garcia a Mazzarri è cambiato qualcosa tatticamente, non sappiamo se giocherà a 3 o a 4, ma è un avversario di qualità da affrontare con molto rispetto”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match del ‘Meazza’ con il Napoli.

