Calcio: papà Zielinski, ‘lascerà il Napoli e continuerà a giocare in Italia’

Varsavia, 6 feb. – (Adnkronos) – “Credo abbia già preso una decisione, ma non voglio anticiparla del tutto. Comunque, Piotr lascerà il Napoli e continuerà a giocare in Italia. Così il padre di Piotr Zielinski Boguslaw, a margine della premiazione del figlio come miglior calciatore polacco del 2023. “Piotr è lì da quando aveva 16 anni, ha moglie e figlio; ormai è la sua seconda casa”, aggiunge Boguslaw Zielinski. Piotr Zielinski è sempre più vicino a diventare un giocatore dell’Inter, a partire dalla prossima stagione.

