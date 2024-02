Calcio: Mondiali 2026, Infantino ‘partita inaugurale in stadio Azteca di Città del Messico’

StrettoWeb

Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Sarà lo stadio Azteca di Città del Messico ad ospitare la partita inaugurale della Coppa del Mondo di calcio del 2026, l’11 giugno del 2026. Lo ha annunciato oggi il presidente della Fifa Gianni Infantino in un evento trasmesso sul sito della Fifa. Il torneo, per la prima volta allargato a 48 squadre, sarà ospitato da Messico, Stati Uniti e Canada. Il mitico Azteca diventerà così il primo stadio a ospitare la Coppa del Mondo per la terza volta dopo il 1970 e il 1986.

