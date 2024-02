Calcio, Eccellenza: rimonta Messana, 2-2 in casa della Leonzio

StrettoWeb

Difficile gara per la Messana che spreca un tempo anche per colpa delle condizioni del campo di gara che, almeno nella prima parte di gara, non permette un fluido gioco palla a terra. La Messana ne paga subito dazio, difatti, al 5′ su un cross dalla trequarti sinistra, che poteva sembrare di facile lettura, la schizzata a terra sorprende la linea difensiva centrale e permette il taglio di Arthur che si inserisce in area, supera Lima in uscita ed insacca.

Al 35′ il raddoppio della Leonzio, parte sempre da un lancio dalla trequarti sinistra, deviato da un giocatore della Messana, la palla arriva in mezzo all’area, trovando il solito taglio da destra verso il centro di Arthur che perde tempo e pallone, ma dietro di lui spunta Rizzo che s’avventa sulla sfera e trova lo spazio per superare Lima.

Nella ripresa si asciuga il fondo del campo e la partita cambia con una Messana più propositiva ed una Leonzio più attendista. Al 20′ i messinesi accorciano le distanze con Biondo. Dopo un recupero palla a centrocampo, c’è una veloce ripartenza con un prezioso filtrante centrale, l’attaccante della Messana s’inserisce tra i due centrali, riceve e supera il portiere Riccio in uscita.

Al 36′ il pareggio di Barbera che colpisce di testa ed insacca sul secondo palo un angolo battuto da Corso. Dopo il gol viene espulso il portiere Riccio ed il tecnico della Leonzio è costretto alla sostituzione per inserire tra i pali il giovane Di Benedetto. Il tecnico della Messana, a quel punto, tenta il colpaccio sostituendo il difensore centrale Gusso con un attaccante, Sowe, ma nonostante la maggior presenza nella metà campo avversaria il risultato rimarrà fermo sul pari sino alla fine.

Il tabellino

LEONZIO 1909-MESSANA 2-2

Marcatori: 5′ pt Arthur, 35′ pt Rizzo, 20′ st Biondo, 36′ st Barbera

Leonzio 1909: Riccio, Iuculano (14′ st Puccio), Mirante, Tornatore, Parisi, Kirton, Barbera, Manzoli (33′ st Barbera), Arthur, Valente (25′ st Mancuso), Rizzo (25′ st Rosone. 39′ st Di Benedetto). A disposizione: Roccaforte, Vecchio, Gutierrez, Sgroi. All. F.Daghio

Messana: Lima, Fragapane, Corso, Gusso (33′ st Sowe), Ficara, Biondo, Misiti, Cafarella (14′ st Barbera), Farfaglia (16′ st Ginagò), Gargiulo (6′ st Rando), Genovese. A disposizione: Sanneh, Viscuso, Calì, Pantano, Bertuccelli. All. G.Patti

Arbitro: Vincenzo Carnemolla di Ragusa

Assistenti: Nicola Conticello di Catania e Marco Ferrazzi di Ragusa

Ammoniti: Riccio, Daghio (All.), Mirante (Leonzio). Biondo Gusso, Farfaglia, Misiti (Messana)

Espulsi:38′ st Riccio (L)

