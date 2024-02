Calcio a 5, la Futura torna in campo: sabato la sfida in casa del Melilli

StrettoWeb

Voglia di vincere, voglia di un risultato positivo, ma non sarà facile. Sabato 10 febbraio alle ore 17 in diretta social sulla pagina del club ospitante, la Futura ritorna in campo dopo la sosta di campionato. Gara complessa e difficile da giocarsi in casa del Città di Melilli. I gialloblu, infatti, dopo il pareggio ottenuto all’ultima giocata, con gol di Pizetta, in casa contro la terza forza del torneo, Ss Lazio, ora cercano l’impresa.

Melilli è quinta in classifica a quota 25 contro i 22 punti dei calabresi. Mister Fiorenza ritrova, finalmente, dopo l’infortunio subito Simone Minnella. Come accadde nella sfida di andata, i colori giallo-blu non potranno usufruire dell’ex di turno, Eriel Pizetta, squalificato insieme ad Antonio Pannuti.

Melilli è un team completo, che nella passata stagione militava in Serie A. Ottimo gruppo di italiani con Failla, Giannino, Rizzo, il capitano Tarantola, al quale si sono aggiunti l’ex portiere della Meta Catania Dovara e Corallo a campionato in corso, Vega dal Benevento ed il pivot ex Canosa Ique accanto ai confermati Bocci e Diogo. Mancherà Spampinato squalificato. L’allenatore è un avversario di tante battaglie della Futura, Mittleman, ex Messina, Ispica e non solo. Arbitrano Antonio Nappo di Ercolano, Emilio Viviani di Nocera inferiore con Sebastiano Monaco di Acireale al cronometro.

