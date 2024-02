Calabria, Occhiuto: “la ‘ndrangheta fa schifo ma non sia alibi”

StrettoWeb

La ‘ndrangheta “fa schifo ma non deve diventare un alibi per un freno all’economia e allo sviluppo di questa terra“. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in occasione della cerimonia per la firma dell’Accordo di sviluppo e coesione fra governo e Regione Calabria.

