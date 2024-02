Calabria, 50enne falsamente accusato di maltrattamenti in famiglia: assolto

StrettoWeb

Il Tribunale di Castrovillari ha assolto con formula piena il cinquantenne V.V. dalle accuse di maltrattamenti aggravati in famiglia accogliendo le tesi del difensore avvocato Ettore Zagarese.

Le indagini erano nate da un intervento delle Polizia Giudiziaria che, dopo un eccessivo alterco in famiglia, successivamente alle prime indagini, aveva denunciato il genitore per maltrattamenti aggravati a causa di una ripetuta condotta mortificante e dolorosa come genitore verso la prole, aggravata dall’averla commessa verso un minore. L’uomo si era immediatamente dichiarato estraneo e ha chiesto di essere giudicato con rito ordinario. I fatti gli hanno dato ragione.

L’audizione della persona offesa e dell’ex convivente hanno escluso che fossero stato commesse vessazioni e altre condotte simili, segnalando e rimarcando come l’episodio avvenuto fosse in realtà unico e poi rientrato, dati che venivano confermati dagli altri testi indicati dalla difesa. Nonostante la richiesta del PM per una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione, l’imputato veniva assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. Le motivazioni della sentenza sono attese per le prossime settimane.

Il difensore Ettore Zagarese ha espresso viva soddisfazione per l’esito della vicenda, specificando di aver assunto la difesa dell’accusato solo perché fermamente convinto della sua innocenza, come i fatti hanno poi dimostrato non essendo emersi nei suoi confronti elementi che portassero ad addebitargli alcun abuso o molestia.

