Un bruttissimo incidente ha sconvolto oggi pomeriggio la comunità di Corigliano. Un’auto, infatti, si è ribaltata davanti a Villa Margherita. Da capire la dinamica del sinistro, che ha provocato la fuoriuscita del conducente dalla vettura per il forte impatto. L’uomo, però, è rimasto incastrato nel finestrino.

Per questo è rimasto ferito in maniera grave ed è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Annunziata di Cosenza, dove è ricoverato.

