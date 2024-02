Bordignon (Forum Ass. Familiari): “Bene incontro con Leo e Bellucci su Isee”

StrettoWeb

Roma, 14 feb. (Adnkronos/Labitalia) – “Oggi al Mef abbiamo incontrato i viceministri Maria Teresa Bellucci e Maurizio Leo in un appuntamento dedicato alle complessità che le famiglie si trovano ad affrontare nella quotidianità. In particolare si è convenuto sulla criticità dell?inverno demografico che il nostro Paese sta affrontando, sulla necessità di individuare risorse nuove da dedicare al rilancio natalistico e alla connessione delle azioni inerenti la riforma fiscale, assegno unico, riforma dell?Isee, in un?ottica di medio periodo. Nel corso dell?incontro il focus si è concentrato sulla necessità impellente di una riforma dell?Isee che il Forum delle Associazioni Familiari richiede da molti anni segnalandone i numerosi limiti soprattutto in merito alle scale di equivalenza utilizzate, al pesante impatto della prima casa, all?utilizzo dei redditi netti anziché lordi, ma anche per molto altro. Non entrando nello specifico dei nodi emergenti abbiamo raccolto con soddisfazione la disponibilità dei viceministri ad affrontare questo nodo così importante per le famiglie e a istituire un tavolo di lavoro tecnico interministeriale sul tema specifico della riforma Isee”. Così, in una nota, Adriano Bordignon presidente del Forum delle Associazioni Familiari.

“I viceministri hanno chiesto la disponibilità del Forum a mettere a disposizione dell?istituendo tavolo tecnico, il dossier contenente le istanze delle famiglie italiane, validate dai tecnici dell?associazione, dove trovano spazio le criticità raccolte in campagne di ascolto e anche alcune possibili proposte”, conclude Bordignon.

