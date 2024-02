Bonifica del campo rom di Scordovillo, la soddisfazione di Wanda Ferro per la nomina a Commissario del generale Vadalà

StrettoWeb

“Con la nomina del generale dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà a Commissario per la bonifica dell’area di Scordovillo a Lamezia Terme, il governo Meloni imprime una forte accelerata alle attività messe in campo da tempo per sottrarre al degrado una delle zone più critiche sotto il profilo ambientale della Calabria e dell’intero meridione, come dimostra l’ennesimo rogo che nei giorni scorsi ha interessato l’enorme discarica a cielo aperto, propagando fumi tossici in tutta l’area urbana e nel vicino ospedale. Fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato per pianificare i complessi interventi di delocalizzazione e di bonifica ambientale del campo rom, attesa da decenni, anche attraverso numerose riunioni in Prefettura insieme alla magistratura, alle forze dell’ordine, alla Regione, all’Amministrazione comunale e agli altri enti interessati. Ringrazio il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin per avere portato all’approvazione del Consiglio dei ministri la nomina del Commissario, che consentirà di passare al più presto alla fase operativa”. E’ quanto afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI).

