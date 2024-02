Bocale, febbre Coppa Italia Dilettanti: l’iniziativa contro il Paternò

StrettoWeb

Cresce la febbre in casa Bocale Calcio, che ieri ha rifilato un secco poker alla Palmese nel derby reggino di Eccellenza calabrese. La compagine biancorossa, che qualche settimana fa ha vinto la Coppa Italia Dilettanti del proprio girone, comincerà adesso la fase nazionale. Prossimo impegno mercoledì 14 febbraio contro il Paternò, per gli ottavi di finale.

Per l’occasione il Bocale Calcio ADMO comunica che “sarà indetta la Giornata biancorossa. In tale circostanza non saranno validi gli abbonamenti sottoscritti a inizio stagione. Ingresso gratuito per i minori di 16 anni. Sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere al match presso l’impianto, prima dell’inizio dello stesso, oppure in prevendita entro la giornata di martedì 13 febbraio”:

presso la stazione di servizio Q8 a Pellaro, S.S. 106 al chilometro 13,5;

presso lo stadio “Mimì Pellicanò” a Bocale;

contattando il recapito telefonico 3381831437.

