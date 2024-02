Bocale Calcio, giornata storica: esordio nella fase Nazionale di Coppa Italia Dilettanti

StrettoWeb

E’ una giornata storica quella di oggi – 14 febbraio 2024 – per la Bocale calcistica. Il piccolo Comune a sud di Reggio Calabria esordisce infatti nella fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti, dopo aver vinto quella regionale qualche mese fa. L’avversario odierno è il Paternò, nella gara degli ottavi di finale che avrà inizio alle ore 15 presso lo stadio “Mimì Pellicanò” di Campoli, a Bocale.

Questa partita non arriva per caso, ma nasce da anni di programmazione e pianificazione da parte della proprietà, la famiglia Cogliandro, che stazione ormai da tempo in Eccellenza, con il sogno promozione in Serie D. Quest’anno c’è stato anche un importante sforzo sul mercato, che ha permesso alla squadra di stazionare nelle zone nobili della classifica, quelle playoff, e di regalarsi appunto la vittoria della Coppa Italia Dilettanti, per la prima volta nella storia. Ma la storia non è mica finita qui. Oggi si potrà scrivere un nuovo piccolo capitolo.

