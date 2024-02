Il Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale DOP entra in Origin Italia

StrettoWeb

Nuovi ingressi in Origin Italia, l’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche, che arriva a rappresentare 78 Consorzi di tutela, due Associazioni di settore e ben oltre il 95% delle Indicazioni Geografiche italiane. Con due prodotti rappresentativi, dalle Marche e dalla Calabria, si rafforza ancora di più il posizionamento di Origin Italia, punto di riferimento per i prodotti IG italiani. I nuovi entrati a far parte dell’associazione, in rappresentanza di due filiere diverse, sono il Consorzio di Tutela dei Maccheroncini di Campofilone IGP e il Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale DOP.

“La continua richiesta di ingresso da parte dei consorzi di tutela delle IG agroalimentari conferma il ruolo sempre più strategico della nostra associazione – commenta Cesare Baldrighi, Presidente di Origin Italia – una rete che rappresenta tutti i territori italiani e che ha dimostrato di essere fondamentale nei tavoli di discussione dello sviluppo delle politiche del settore, ricordiamo ad esempio il peso di Origin Italia nell’ambito della Riforma delle IG”.

I Maccheroncini di Campofilone IGP sono una pasta secca ottenuta dalla lavorazione delle uova e della farina di grano tenero o della semola di grano duro. La zona di produzione dei Maccheroncini di Campofilone IGP interessa il territorio del comune di Campofilone in provincia di Fermo, nella regione Marche. Già nel 1400 i Maccheroncini venivano considerati un piatto prelibato e citato in una corrispondenza dell’Abbazia di Campofilone, in alcuni documenti del Concilio di Trento e nei quaderni di ricette di alcune case nobili. “Siamo un consorzio molto giovane, nonostante la storia centenaria del nostro prodotto, far parte di Origin Italia è per noi quindi una grande occasione di crescita e di confronto”, spiega Gabriele Marcozzi, presidente del Consorzio di Tutela.

Il Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale DOP è l’essenza estratta dai frutti delle tre varietà Feminella, Castagnaro e Fantastico, appartenenti alla specie Citrus bergamia Risso, conosciuta semplicemente come bergamotto. La zona di produzione del Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale DOP interessa i comuni situati in una fascia di circa 100 km nella costa ionica della provincia di Reggio Calabria, nella regione Calabria. La fortuna dell’essenza di bergamotto si deve a Gian Paolo Feminis che, emigrato a Colonia nel 1680, creò un unguento che chiamò acqua admirabilis. “La nostra realtà è in continuo divenire, siamo al passo coi tempi – dice il presidente del Consorzio, Ezio Pizzi – per affrontare le sfide del mercato moderno è fondamentale fare squadra e questo è il grande valore che riconosciamo ad Origin Italia”.

