Beach soccer: Mondiali, azzurri ko ai rigori con gli Emirati Arabi ma passano ai quarti da primi

Dubai, 19 feb. – (Adnkronos) – Nell?ultima gara del girone, con la qualificazione ai quarti del mondiale già acquisita, la Nazionale di beach soccer ha perso 3-1 ai rigori con gli Emirati Arabi padroni di casa (0-0 dopo il supplementare). Nonostante la sconfitta Italia ai quarti da prima del girone in virtù di una migliore differenza reti (+6 contro il +2 di UAE).

Ai rigori decisivi gli errori di Giordani, Fazzini e Josep. L’Italia prende anche 6 legni in tutta la partita e Jamal, portiere degli Emirati, è stato eletto migliore in campo. I quarti di finale sono previsti giovedì 22 contro una fra Tahiti e Iran che si sfideranno nel prossimo match a Dubai.

