Basket: Tatum, ‘sono il giocatore più forte della Nba’

StrettoWeb

Boston, 21 feb. – (Adnkronos) – “Chi è il giocatore più forte della Nba? Sono io. Ho molto rispetto per tantissimi giocatori in questa lega: Giannis Antetokounmpo, ovviamente; Jokic, Embiid – tutti nomi che hanno già vinto il titolo di Mvp, e la lista potrebbe continuare. Ma ogni sera, quando scendo in campo, sono davvero convinto di essere il più forte di tutti”. L’ala dei Boston Celtics Jayson Tatum, intervistato da Malika Andrews, si autoproclama giocatore più forte al mondo. Il 25enne statunitense sottolinea anche la crescita dei Celtics, rispetto al 2022, quando persero la finale Nba contro i Golden State Warriors. “Io sono più forte di quanto fossi due anni fa, Jaylen Brown pure, Kristaps Porzingis fa tutta la differenza del mondo, ovviamente abbiamo Jrue Holiday e poi non si può neppure paragonare il modo in cui sta giocando oggi Derrick White rispetto a due anni fa”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.