Basilicata: Picierno, ‘su Chiorazzo ci sia stessa unità costruita in Sardegna’

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Il Partito Democratico della Basilicata avrebbe potuto scegliere tra le sue fila donne e uomini perfettamente in grado di rappresentare i bisogni e le aspettative dei cittadini lucani in vista delle regionali. Ma per dare un senso di apertura ad una sfida difficile dopo gli anni di malgoverno della destra, ha scelto la candidatura di Angelo Chiorazzo, proprio per rendere più agevole la costruzione di un’alleanza plurale. Sarebbe grave sprecare la disponibilità e il lavoro fatto fin qui da Chiorazzo, nelle tante iniziative svolte che hanno visto una ritrovata partecipazione e tanto entusiasmo. Mi auguro che si possa trovare attorno alla sua figura nelle prossime ore la stessa unità che ci ha portato a vincere le regionali in Sardegna”. Lo afferma la Vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno.

